Craig Tiley, attuale responsabile del torneo australiano, ha deciso di lasciare il suo ruolo in Tennis Australia. La sua scelta coincide con il passaggio dall’organizzazione dell’Australian Open a una posizione legata agli US Open. Questa decisione segna un cambiamento nei vertici del mondo del tennis, senza ulteriori dettagli sui motivi alla base della scelta. La notizia riguarda principalmente le vicende di Tiley e i ruoli di leadership nei principali eventi tennistici.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Nel mese di febbraio, Craig Tiley ha ufficialmente annunciato la sua intenzione di dimettersi dal ruolo di CEO di Tennis Australia, chiudendo così un’era di 13 anni alla guida dell’organizzazione. Tiley, originario del Sudafrica, si appresta ad assumere un nuovo incarico alla USTA (United States Tennis Association) entro la fine dell’anno. Prima di questo passaggio, il suo obiettivo è garantire una transizione fluida per Tennis Australia. Due mesi dopo l’annuncio, Tiley ha rivelato le motivazioni che lo hanno spinto a passare dal tennis australiano a quello americano. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Craig Tiley: perché ha scelto di passare dall’Australian Open agli US Open.

Leggi anche: Swiatek non ha il pass, la sicurezza non la fa passare: disavventura agli Australian Open

Bublik impazzisce agli Australian Open: “Perché diavolo gioca così? Non ha mai battuto nessuno!”Il tennista russo-kazako ha uno sfogo clamoroso nel primo set per il livello di gioco espresso dal suo avversario: lui 10° al mondo, l'altro 62°.

Temi più discussi: Craig Tiley ha le idee chiare: La priorità deve essere la creazione di una vera off-season; La collaborazione tra Swiatek e Nadal spaventa le altre giocatrici WTA; Challenger Monza: Collignon e Landaluce partono forte, subito fuori Nardi; Craig Tiley: perché ha scelto di passare dall’Australian Open agli US Open.

Craig Tiley: perché ha scelto di passare dall’Australian Open agli US Open.Nel mese di febbraio, Craig Tiley ha ufficialmente annunciato la sua intenzione di dimettersi dal ruolo di CEO di Tennis Australia, chiudendo così un’era di 13 anni alla guida dell’organizzazione. Til ... napolipiu.com

Craig Tiley ha le idee chiare: La priorità deve essere la creazione di una vera off-seasonDopo aver accettato l’offerta per diventare il nuovo CEO della USTA, Tiley ha rivelato quella che secondo lui è l’assoluta priorità per rinnovare il tennis Craig Tiley è una delle figure più stimate n ... tennisitaliano.it

Craig Tiley racconta il passaggio da Tennis Australia alla USTA: “Il potenziale è enorme, gli Stati Uniti possono diventare leader mondiali” - facebook.com facebook

#Tiley ha individuato la priorità assoluta per garantire il rinnovamento del tennis x.com