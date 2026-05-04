Impresa di Federica Urgesi | da n410 batte la n75 Zarazua nelle qualificazioni a Roma! Sorprende Noemi Basiletti

Nelle qualificazioni degli Internazionali d’Italia 2026, due tenniste italiane stanno facendo notizia. Federica Urgesi, attualmente al numero 410 della classifica mondiale, ha sconfitto la messicana Renata Zarazua, che occupa la posizione 75. La vittoria di Urgesi rappresenta una sorpresa nel torneo. Inoltre, Noemi Basiletti sta proseguendo con risultati positivi, contribuendo a mantenere alto il livello delle giocatrici italiane impegnate nella competizione.

Continua il sogno per due tenniste azzurre nelle qualificazioni degli Internazionali d’Italia 2026. Grande impresa di Federica Urgesi, numero 410 della classifica mondiale, che si è regalata una strepitosa vittoria contro la messicana Renata Zarazua, numero 75 del ranking. La ventunenne marchigiana si è imposta in tre set con il punteggio di 6-4 2-6 6-3 dopo due ore e ventitré minuti di gioco. Adesso per Urgesi ci sarà la sfida decisiva per accedere al tabellone principale con la slovena Veronika Erjavec. L’altra vittoria di giornata è stata quella di una bravissima Noemi Basiletti. La numero 427 del mondo firma un’altra impresa, battendo in due set la colombiana Emiliana Arango, settima testa di serie delle qualificazioni e numero 85 del ranking, con il punteggio di 6-4 6-3 dopo un’ora e cinquantadue minuti di gioco.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Impresa di Federica Urgesi: da n.410 batte la n.75 Zarazua nelle qualificazioni a Roma! Sorprende Noemi Basiletti Notizie correlate Basket, qualificazioni Mondiali 2027: l'Italia batte di nuovo la Gran Bretagna 84-75Livorno, 2 marzo 2026 – L’Italbasket chiude con due successi in altrettante gare la prima finestra del 2026 delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar... Pirmin Werner sorprende i cinesi nelle qualificazioni degli aerials. Roth promosso col brivido alle OlimpiadiDopo le fitte nevicate degli ultimi giorni, che avevano portato a una serie di rinvii, si sono finalmente potute disputare le qualificazioni degli... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Tennis, Sporting Club Sassuolo: Bondioli e Urgesi WC a Roma. Impresa di Federica Urgesi: da n.410 batte la n.75 Zarazua nelle qualificazioni a Roma! Sorprende Noemi BasilettiContinua il sogno per due tenniste azzurre nelle qualificazioni degli Internazionali d'Italia 2026. Grande impresa di Federica Urgesi, numero 410 della ... oasport.it Internazionali d’Italia 2026, qualificazioni femminili: Urgesi al turno decisivo, out PedonePer la classe 2005 marchigiana è arrivato il sorprendente successo sull'ottava testa di serie del tabellone cadetto Renata Zarazua ... spaziotennis.com