Federica Brignone | La vittoria è una conseguenza

Federica Brignone ha dichiarato che per lei la discesa non rappresenta semplicemente una disciplina sportiva, ma uno stato d’essere. La campionessa ha spiegato che la vittoria arriva come risultato naturale di questa prospettiva. Le sue parole riflettono un atteggiamento particolare nei confronti dello sci, che va oltre la competizione e si configura come una parte integrante della sua vita. La sua visione sottolinea il rapporto personale e profondo con la disciplina.

Le parole della campionessa. Per Federica Brignone la discesa non è mai stata soltanto una disciplina sportiva, ma una condizione esistenziale. Ne parla in una lunga intervista concessa a Vanity Fair Italia. Da anni vive sospesa tra velocità, controllo e rischio, come se tutta la sua carriera fosse costruita sull’equilibrio fragile di una curva affrontata al limite. Eppure, dietro i successi e le medaglie, ciò che la muove non è tanto il desiderio di vincere quanto quello di sfidare ciò che sembra irraggiungibile. «Ciò che mi spinge è la competizione», racconta, spiegando che ogni impresa «quasi impossibile» esercita su di lei un’attrazione irresistibile. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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