Durante un evento al Liceo Sabin di Bologna, Vanessa Villa ha commentato che l’obiettivo di un atleta è la vittoria, ma che il valore personale non dipende sempre dai risultati. Ha osservato come Federica Brignone sembri prescindere dal risultato, sottolineando l'importanza del rispetto e dei valori nello sport. L’incontro è stato parte della nuova edizione di Sky Up The Edit, dedicata a questi temi.

Più di 100 studentesse e studenti in presenza e oltre 100 classi collegate da tutta Italia, hanno dialogato con il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il vicedirettore di Sky Sport e capo dei motori Guido Meda e Vanessa Villa, pluricampionessa italiana di karate e content creator, moderati da Sarah Varetto, EVP Communications, Inclusion & Bigger Picture di Sky Italia. «A un atleta di altissimo livello si chiede di vincere, cioè proprio come prima cosa. Come si fa a vincere e ad essere in equilibrio con se stessi? Questo processo mentale di rispetto verso se stessi parte dalla palestra, parte da quando ti alleni. L'obiettivo finale è sempre la vittoria, ma devi ricordarti che tu non dipendi da quella vittoria, che il tuo valore intrinseco non è la vittoria stessa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Vanessa Villa: «L'obiettivo di un atleta è sempre la vittoria, ma da sportivo devi ricordarti che il tuo valore non è la vittoria. Si vedeva che Federica Brignone prescindeva dal risultato»

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Argomenti discussi: L'INIZIATIVA - Sky Up The Edit: al Liceo Sabin di Bologna con Andrea Abodi, Sarah Varetto, Guido Meda e Vanessa Villa.

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