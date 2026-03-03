Sci alpino i precedenti dell’Italia femminile in Val di Fassa Una vittoria per Federica Brignone

L’Italia femminile di sci alpino si prepara a tornare in Val di Fassa, dove ha già avuto precedenti significativi. Dopo la trasferta ad Andorra, le atlete sono pronte a scendere di nuovo in pista in Italia, con Federica Brignone che ha recentemente conquistato una vittoria. La Coppa del Mondo di sci alpino femminile continua con le sue tappe, e la prossima si svolgerà in Italia.

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile torna in scena e dopo la trasferta di Andorra sulle nevi di Soldeu, si prepara per fare ritorno in Italia. Sulla pista denominata "La Volata" vedremo ben 3 prove veloci, ovvero due discese e un superG. La pista italiana non ha visto spesso il Circo Bianco, andiamo a ricordare come sono andate le cose nei precedenti. Il primo appuntamento porta la data del 26 febbraio 2021 con la discesa vinta dalla svizzera Lara Gut-Behrami davanti all'austriaca Ramona Siebenhofer a soli 2 centesimi, mentre completa il podio la svizzera Corinne Suter a 26. Per i colori azzurri arriva un ottavo posto di Laura Pirovano, mentre Elena Curtoni centra l'undicesima posizione.