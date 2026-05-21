EA Sports ha annunciato una sfida creazione rosa dedicata a Pedro Gonçalves, che riceve la versione TOTS con un punteggio di 93 di overall. Il calciatore viene descritto come un elemento versatile in attacco e a centrocampo, con capacità di influenzare entrambe le fasi di gioco. La sfida prevede l’utilizzo del suo cartellino speciale, disponibile con le Menzioni d’Onore TOTS, all’interno della modalità di gioco dedicata.

Un jolly totale per la trequarti e la mediana. EA Sports ha ufficialmente rilasciato una Sfida Creazione Rosa dedicata a Pedro Gonçalves in versione Menzioni d’Onore TOTS da 93 OVR. Dotato di una velocità devastante e di una quantità di ruoli Plus++ fuori dal comune, il portoghese è la carta perfetta per legare i reparti. Scopriamo requisiti, costi e l’analisi tecnica. Ci sono elementi su Ultimate Team che ogni anno diventano i preferiti dei creatori di rose per via della loro incredibile duttilità. La nuova carta di Pedro Gonçalves (93 OVR) incarna alla perfezione questo spirito: l’asso dello Sporting CP si presenta con statistiche offensive da urlo, ma con valori difensivi e fisici abbastanza solidi da poter arretrare il suo raggio d’azione. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, PEDRO GONÇALVES TOTS MO – IL JOLLY TOTALE

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