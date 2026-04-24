Eli Junior Kroupi ha ricevuto una menzione d’onore TOTS Argento, anche se sulla carta sembra solo un riconoscimento secondario. La sua presenza in questa categoria è stata definita come una vera “mina vagante”, senza ulteriori dettagli sul motivo. La notizia riguarda un riconoscimento legato a un contesto sportivo, senza indicare altri aspetti o coinvolgimenti diretti.

Non fatevi ingannare dal colore della carta: Eli Junior Kroupi riceve una versione Menzioni d’Onore TOTS Argento che è una vera “mina vagante”. Facilissimo da sbloccare, è il candidato perfetto per le prossime Evoluzioni. Ecco la guida rapida. Mentre tutti danno la caccia alle stelle della Premier League, EA Sports nasconde un piccolo gioiello tra gli obiettivi. Eli Junior Kroupi, talento del Lorient, torna in versione speciale con un 74 OVR che nasconde un potenziale enorme. Se siete amanti delle sfide a tema o dei “Silver Team”, questa è una carta obbligatoria da aggiungere alla collezione. A prima vista, le statistiche di Kroupi potrebbero sembrare modeste (82 velocità, 75 tiro), ma c’è un motivo tattico per non saltare questo obiettivo: Potete completare tutto in meno di 30 minuti nelle Squad Battles (anche a livello Dilettante).🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, IL NUOVO TESORO ARGENTO: COME SBLOCCARE KROUPI MO TOTS

Notizie correlate

FC 26, PIOGGIA DI TOTS PREMIER: COME SBLOCCARE WILSON, ANDERSON E IL PACCHETTO GARANTITOEA Sports accende i motori della Premier League con l’obiettivo “Esibizione TOTS”.

Come sbloccare tutte le carte Tour Mondiale Fuoriclasse Argento nella Season 6 di EA Sports FC 26La Season 6 di EA Sports FC 26 introduce una nuova serie di obiettivi stagionali dedicati alle carte Tour Mondiale Fuoriclasse Argento.

Panoramica sull’argomento

FC 26, EVO DI NUOVO IN CARREGGIATA: IL REBOOT PER I TUOI 88 OVR (back on track)Nessun vincolo di rarità stringente: la nuova Evoluzione Di nuovo in carreggiata è aperta a tutti i giocatori con OVR massimo 88. Un’occasione d’oro per ... imiglioridififa.com

FC 26, IL NUOVO AGGIORNAMENTO: ADDIO BUG NELLA CARRIERA E FIX PC. TUTTE LE NOVITÀ DELLA PATCH 1.5.4EA Sports lancia il Title Update 1.5.4: rivoluzione nei vivai per la Modalità Carriera, risolti i cali di frame su PC e nuove grafiche per stadi e kit. Ecco ... imiglioridififa.com