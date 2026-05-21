Farmacie del Lazio accordo per servizi sanitari di prossimità | Ecg telemedicina e vaccini

Da romatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La giunta regionale del Lazio ha dato il via libera a un nuovo accordo che coinvolge le farmacie della regione, con l’obiettivo di ampliare i servizi offerti ai cittadini. L’intesa, firmata con le organizzazioni di categoria e le rappresentanze sindacali, prevede l’introduzione di attività come l’elettrocardiogramma, la telemedicina e la somministrazione di vaccini. Le farmacie diventeranno così punti di riferimento più articolati, capaci di fornire assistenza sanitaria di prossimità in modo più diffuso e capillare.

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La giunta regionale del Lazio ha approvato lo schema di Accordo integrativo regionale con Federfarma, Assofarm e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo collettivo nazionale, che trasforma le farmacie della regione in veri e propri centri polifunzionali di prossimità. Il provvedimento. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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