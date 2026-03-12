Sanità di prossimità accordo tra Regione e Federfarma per rafforzare i servizi nelle farmacie

La Regione Siciliana ha stretto un accordo con Federfarma per potenziare i servizi sanitari nelle farmacie, con particolare attenzione alle zone interne e ai piccoli centri. L’intesa prevede un rafforzamento della collaborazione tra le due parti, mirando a rendere più capillare l’assistenza sanitaria sul territorio. L’obiettivo è offrire un miglioramento nell’erogazione dei servizi nelle aree meno servite.

Incontro a Palazzo d’Orleans tra Schifani, l’assessore Faraoni e i vertici di Federfarma Sicilia. Obiettivo ampliare prestazioni e diagnostiche sul territorio L’obiettivo dell’intesa è rafforzare la cosiddetta sanità di prossimità, utilizzando le farmacie come presidi territoriali in grado di offrire servizi sanitari, diagnostici e informativi ai cittadini. Negli ultimi mesi sono stati già raggiunti risultati significativi. Tra questi l’accordo per la distribuzione dei medicinali classificati A-Pht – il prontuario della continuità ospedale-territorio – attraverso il sistema della distribuzione per conto, che consente ai pazienti di ritirare i farmaci direttamente nelle farmacie convenzionate. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

