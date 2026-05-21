L'Unione Europea sta apportando modifiche alle normative nel settore farmaceutico, con nuove leggi e aggiornamenti che riguardano, tra gli altri, il Critical Medicines Act, il Biotech Act e la riforma della legislazione farmaceutica. Queste misure sono state annunciate nel corso di un intervento di un rappresentante di un'agenzia regolatoria, che ha spiegato come tali cambiamenti siano finalizzati a mantenere il ritmo con le innovazioni nel campo dei farmaci. La discussione si è concentrata sulle iniziative legislative in atto per adeguare il quadro normativo alle evoluzioni del settore.

Roma, 21 mag. (Adnkronos Salute) - “L'Europa sta modificando i propri assetti normativi per stare al passo con l'innovazione” farmaceutica con interventi come “il Critical Medicines Act, il Biotech Act e la riforma della legislazione farmaceutica. Sono interventi avviati dagli stakeholder con l'obiettivo di colmare il divario rispetto a un'innovazione che avanza a una velocità sempre più difficile da definire e governare”. Lo ha detto Armando Magrelli, direttore dell'Ufficio Relazioni internazionali di Aifa- Agenzia italiana del farmaco, nel corso della diretta streaming 'Farmaci, la sfida della competitività tra innovazione e sostenibilità', il primo del ciclo di incontri 'Equilibri e prospettive del sistema salute' promosso da Adnkronos con il il contributo non condizionate di Farmindustria. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Farmaci, Magrelli (Aifa): "In Europa riforme per tenere il passo dell'innovazione"

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