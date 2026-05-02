L'Aifa ha approvato la possibilità di effettuare lo switch tra farmaci biosimilari con il coinvolgimento del medico. La decisione sulla modifica della terapia avviene in collaborazione tra medico e farmacista, che devono concordare sull'intervento. La procedura prevede che sia il medico a indicare se e quando cambiare il farmaco, lasciando al farmacista il compito di eseguire la sostituzione in farmacia.

? Cosa scoprirai Come cambierà la gestione della terapia tra medico e farmacista?. Chi deciderà concretamente se cambiare il farmaco in farmacia?. Quali risparmi genererà lo switch per il Servizio Sanitario Nazionale?. Perché i pazienti già in cura sono coinvolti in questa novità?.? In Breve Prezzo dei biosimilari deve essere inferiore del 20% rispetto ai prodotti originatori.. Switch informato richiede autorizzazione del medico per prodotti vincitori delle gare regionali.. Risparmi generati finanzieranno l'accesso a nuove terapie innovative per i cittadini.. Procedura segue le direttive dell'Agenzia Europea per i Medicinali e terzo Position Paper Aifa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Farmaci biosimilari: l’Aifa autorizza lo switch con il medico

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