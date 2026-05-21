Farmaci Magrelli Aifa | In Europa per processi regolatori veloci e attenti al valore

In Europa, le procedure regolatorie per l'approvazione dei farmaci sono state al centro di un dibattito sulle modalità di valutazione e sui tempi di approvazione. Un rappresentante di un'agenzia regolatoria ha sottolineato come l’obiettivo sia sviluppare un processo che garantisca rapidità e attenzione al valore dei farmaci, considerando non solo il prezzo ma anche l’impatto sui sistemi sanitari e sulle imprese. La discussione evidenzia una volontà di bilanciare efficienza e attenzione alla qualità nel settore farmaceutico.

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Roma, 21 mag. (Adnkronos Salute) - Sul farmaco "l'obiettivo è rafforzare una logica di valore: il prezzo da solo non può essere sufficiente a rappresentarne l'impatto, sia per i sistemi sanitari sia per le imprese, perché incide anche sulla programmazione industriale e sugli investimenti. Il valore del farmaco si costruisce lungo tutta la filiera, a partire dalla ricerca e dallo sviluppo, soprattutto quando questa è condotta in ambito europeo. Per questo le istituzioni europee e nazionali stanno lavorando per velocizzare i processi regolatori, garantendo da un lato certezza dei tempi e dall'altro certezza del valore riconosciuto. In questo contesto si inserisce anche la necessità di poter rivedere nel tempo il valore dei farmaci: un tema complesso, ma centrale per l'evoluzione dei sistemi di accesso e rimborso". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Farmaci, Magrelli (Aifa): "In Europa per processi regolatori veloci e attenti al valore" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Farmaci, Magrelli (Aifa): "In Europa riforme per tenere il passo dell'innovazione" IA: Anthropic chiude Claude Mythos ai regolatori, l’Europa è al buioAnthropic ha deciso di limitare l’accesso al suo nuovo modello di intelligenza artificiale, Claude Mythos Preview, restringendo il campo a un... Aifa su Rapporo Efpia: Italia sopra la media Ue per accesso ai nuovi farmaciL’Agenzia italiana del farmaco interviene sul rapporto EFPIA Patients in Europe waiting longer for new medicines as inequality grows between Member States e sottolinea come l’Italia si collochi ... quotidianosanita.it Investimenti in ricerca e innovazione, da una parte. Livello dei prezzi dei farmaci, dall’altra. Sono due variabili di una stessa equazione ma perché il risultato finale torni è necessario trovare un equilibrio corretto. Se ne parla giovedì 21 maggio, in diretta stream x.com Farmaci, la sfida della competitività tra innovazione e sostenibilità(Adnkronos) – Investimenti in ricerca e innovazione, da una parte. Livello dei prezzi dei farmaci, dall’altra. Sono due variabili ... cremonaoggi.it