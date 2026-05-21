Farmaceutica Zaffini Fdi | Fondamentali innovazione accesso e sostenibilità

In un intervento recente, un rappresentante politico ha sottolineato che i temi principali per il futuro del settore farmaceutico riguardano l’innovazione, l’accesso ai medicinali e la sostenibilità. Si tratta di questioni considerate fondamentali per lo sviluppo di un sistema sanitario più efficiente e capace di rispondere alle esigenze della popolazione. La discussione si è concentrata sulla necessità di affrontare queste tematiche per garantire un equilibrio tra progresso scientifico e risorse disponibili.

(Adnkronos) – "Parlare di temi cruciali per il futuro del Paese significa parlare di innovazione, accesso e sostenibilità nel settore farmaceutico e delle scienze della vita. Tre i concetti inseparabili: non c'è innovazione se non arriva ai pazienti, non c'è accesso stabile senza sostenibilità e non c'è sostenibilità senza investimenti in ricerca, produzione, competenze, dati. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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