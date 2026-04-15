Un rappresentante della società farmaceutica ha commentato la proposta di un nuovo testo unico, definendola una riforma strutturale della governance del settore. Ha sottolineato che questa misura potrebbe rappresentare un’opportunità per favorire l’innovazione e migliorare l’accesso alle cure. La dichiarazione è stata rilasciata in occasione di un evento a Roma, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici del provvedimento.

Roma, 15 apr. (Adnkronos Salute) - "Il Testo unico è una riforma strutturale della governance farmaceutica e, a mio avviso, è una grande opportunità. All'interno delle verticali dichiarate nel Testo unico ci sono il miglioramento dell'accesso al farmaco e la crescita degli investimenti. La crescita degli investimenti possiamo declinarla come innovazione, tipica dell'industria farmaceutica, che è finalizzata alla centralità degli interessi del paziente. Accesso e innovazione sono due facce della stessa medaglia e oggi, purtroppo, la regolamentazione fa sì che l'accesso a un nuovo farmaco possa richiedere anche 2 o 3 anni". Lo ha detto Stefano Mecchia, Senior Director Communication & Corporate Public Affairs, Chiesi Italia Spa, nel suo intervento al convegno 'Adnkronos Q&A - Salute, prevenzione e risorse: le sfide', oggi a Roma.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Farmaceutica, Mecchia (Chiesi): "Testo unico per innovazione e migliore accesso a cure"

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