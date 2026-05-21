Farmaceutica Urso | Modello di politica industriale per vincere sfida innovazione
L'industria farmaceutica viene presentata come un esempio di come si possa sviluppare una politica industriale efficace per affrontare la sfida dell'innovazione. Un rappresentante del settore ha sottolineato che questo comparto dimostra concretamente la possibilità di promuovere la crescita attraverso strategie mirate. Durante un evento, sono stati discussi vari aspetti legati alla competitività, alla ricerca e alla produzione di nuovi medicinali. La discussione si è focalizzata anche sulle misure di sostegno e incentivazione per il settore.
(Adnkronos) – L'industria farmaceutica "rappresenta la dimostrazione concreta di come si possa vincere la sfida dell'innovazione: è il settore che più cresce nelle esportazioni ed è quello che risulta più attrattivo per gli investimenti esteri nel nostro Paese, oltre a essere anche quello che investe maggiormente in innovazione e ricerca. Dobbiamo farne un esempio, un. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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