Lombardia e Catalogna rafforzano la sinergia industriale tra manifattura innovazione e politica europea

Lombardia e Catalogna stanno intensificando la collaborazione nel settore industriale, unendo le competenze nella manifattura e nell’innovazione. Le due regioni stanno rafforzando i legami per sviluppare progetti comuni e promuovere scambi di tecnologie e risorse. Questa partnership si inserisce in un quadro di collaborazione più ampio tra le autorità europee per sostenere la crescita economica e la competitività dei rispettivi territori.

Nel cuore della manifattura europea si consolida un asse sempre più strategico, quello tra Lombardia e Catalogna. Due regioni leader per produzione industriale, densità di imprese e capacità di innovazione che, negli ultimi mesi, hanno trasformato una collaborazione storica in una vera e propria alleanza strutturata per il sostegno in settori strategici, come ad esempio quello chimico, pilastro trasversale dell’interno dei due sistemi manifatturieri. L’incontro di Milano – successivo all’intesa avviata a Barcellona nel novembre 2025 – segna un ulteriore passo avanti in un percorso che intreccia politica industriale, cooperazione istituzionale e posizionamento strategico in Europa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Lombardia e Catalogna rafforzano la sinergia industriale tra manifattura, innovazione e politica europea Articoli correlati Lombardia-Catalogna, un asse per l’industria europeaLombardia-Catalogna: vola l’asse industriale tra due delle maggiori economie manifatturiere europee. Innovazione e politica industriale: Vincenzo Fasone nel comitato scientifico del Forum Industria PdIl Forum Industria del Partito Democratico, guidato da Andrea Orlando, ha comunicato la composizione del Comitato scientifico. Tutto quello che riguarda Lombardia e Catalogna rafforzano la... Temi più discussi: Lombardia e Catalogna rafforzano la sinergia industriale tra manifattura, innovazione e politica europea; Di santa Regione Lombardia e Catalogna uniscono le forze per pesare nelle politiche industriali europee; Lombardia e Catalogna uniscono le forze: nasce l’asse europeo della chimica tra industria, innovazione e politica; Lombardia-Catalogna un asse per l’industria europea. Imprese, patto Lombardia-Veneto per rafforzare il sistema produttivo Nord e competitività UeMilano, 10 mar. (Adnkronos) - Regione Lombardia e Regione Veneto annunciano la definizione di una strategia comune di ... notizie.tiscali.it Lombardia e Veneto fanno asse: patto strategico per rafforzare il cuore produttivo del NordAccordo tra le due Regioni per coordinare politiche industriali, credito alle imprese e presenza a Bruxelles. Obiettivo: sostenere la competitività delle filiere e rafforzare il peso europeo del siste ... milanofinanza.it Lombardia #Varenna (Lecco) https://www.instagram.com/eva.photoreporter - facebook.com facebook Primo caso umano di aviaria A(H9N2) in Lombardia. Gli allevamenti dove centinaia di migliaia di animali sono ammassati e la caccia agli animali selvatici aumentano solo i rischi! È ora di agire: cambiando alimentazione possiamo proteggere il nostro futuro e x.com