Conte a Brindisi | la sfida politica per un nuovo modello democratico

Il 30 aprile alle 19.00, il Teatro Impero di Brindisi accoglierà la presentazione del nuovo libro di Giuseppe Conte, intitolato Una nuova primavera, pubblicato dalla casa editrice Marsilio. L'evento si svolgerà in un contesto pubblico e vedrà la partecipazione dell'autore, che discuterà del suo lavoro e delle questioni politiche attuali. La serata rappresenta un momento di confronto tra pubblico e autore su temi legati alla politica e alla democrazia.

Il prossimo giovedì 30 aprile, alle ore 19.00, il Teatro Impero di Brindisi ospiterà la presentazione del nuovo volume di Giuseppe Conte, intitolato Una nuova primavera e pubblicato dalla casa editrice Marsilio. L’appuntamento, organizzato grazie alla libreria Feltrinelli Brindisi, sarà aperto al pubblico senza costi di ingresso. L’opera segna un momento di riflessione profonda per il leader, che intende tracciare una rotta politica alternativa rispetto alle correnti nazionaliste della destra e ai modelli gestionali dell’Unione europea e degli Stati Uniti, visti come centri di potere burocratico e tecnocratico. Attraverso le pagine del libro, viene proposto un modello democratico capace di modificare le norme vigenti per correggere le disparità sociali e restituire fiducia ai cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Conte a Brindisi: la sfida politica per un nuovo modello democratico Notizie correlate Ardern: l’empatia sfida la politica, un nuovo modello possibile.## Lead In un mondo dominato da leader carismatici e spesso autoritari, Jacinda Ardern rappresenta un'eccezione. Piersanti Mattarella: il modello civile che sfida la crisi politicaLa Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia organizza un ciclo di incontri dal 17 al 18 aprile per analizzare l’eredità politica e sociale lasciata da... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Giuseppe Conte a Brindisi il 30 aprile: al Teatro Impero presenta il libro Una nuova primavera; Giuseppe Conte a Brindisi per presentare il suo nuovo libro; Il calcio brindisino in lutto per la scomparsa del prof. Rodolfo Conte; Giuseppe Conte a Brindisi il 30 aprile: al Teatro Impero presenta il libro Una nuova primavera. Giuseppe Conte a Brindisi il 30 aprile: al Teatro Impero presenta il libro Una nuova primaveraGiovedì 30 aprile, alle ore 19.00, il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, sarà a Brindisi per presentare il suo nuovo libro Una nuova primavera (edizioni Marsilio). L’appuntamento è i ... brindisisera.it Una nuova primavera: Giuseppe Conte presenta il suo libro a BrindisiGiovedì 30 Aprile alle ore 19.00 presso il Teatro Impero il presidente Giuseppe Conte presenterà il suo nuovo libro Una nuova primavera ed. Marsilio. L’evento è organizzato dalla libreria Feltrinell ... brindisireport.it Spazio Napoli. . "De Bruyne è stato un disturbo per Conte": scoppia il caos in studio Dibattito acceso tra l'ex direttore sportivo del Napoli, Pierpaolo Marino, e il giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno: il tema del confronto è Kevin De Bruyne #SSCNa - facebook.com facebook Tmw riporta: "Maresca è un'idea per il Napoli se Conte se ne va, niente Fiorentina per l'ex tecnico del Chelsea" x.com