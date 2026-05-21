Il rappresentante di un'associazione di settore ha affermato che le pressioni sui prezzi nel mercato europeo potrebbero determinare uno spostamento di attività di ricerca e investimenti verso gli Stati Uniti. Secondo quanto dichiarato, le restrizioni e le dinamiche di prezzo potrebbero influenzare le decisioni delle aziende farmaceutiche nel decidere dove allocare risorse e sviluppare nuovi prodotti. La questione riguarda la sostenibilità degli investimenti nel settore e le possibili conseguenze per l'innovazione nel continente.

"La pressione sui prezzi in Europa rischia di spostare ricerca e investimenti verso gli Stati Uniti. Gli effetti sullo spostamento degli investimenti verso gli Stati Uniti sono già visibili, per effetto del Most Favoured Nation (Mfn), 400 miliardi di dollari nei prossimi 5-7 anni tra ricerca di base, ricerca transnazionale, ricerca clinica e produzione tecnologica industriale, il core, l'essenza dell'industria farmaceutica e quindi non abbiamo tempo per definire gli interventi, le strategie affinché non si perda un bacino di competenze ma si possa accelerare in una direzione che è quella di continuare a fare innovazione". Lo ha detto Marcello Cattani, presidente di Farmindustria, al talk 'Farmaci, la sfida della competitività tra innovazione e sostenibilità', il primo del ciclo di incontri 'Equilibri e prospettive del sistema salute'. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Farmaceutica: Cattani (Farmindustria), 'ricerca e investimenti a rischio spostamento verso gli Usa'

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