Un rappresentante di Farmindustria ha affermato che, sebbene la creazione di un vaccino contro l'Hantavirus sia tecnicamente possibile, non sarà necessario. Secondo le sue dichiarazioni, il recente focolaio non evolverà in un'epidemia o pandemia, e al momento non si registrano situazioni di emergenza. La discussione si concentra sulle prospettive di sviluppo di un vaccino e sulla necessità di interventi preventivi.

«La strada per arrivare ad un vaccino contro l'Hantavirus è assolutamente percorribile, ma siamo confidenti che non ve ne sarà l'esigenza, perché l' attuale focolaio non diventerà una epidemia o pandemia e al momento non ci sono emergenze. Ad ogni modo oggi abbiamo la scienza e la tecnologia per dare risposte molto veloci a problemi che possono emergere: come per il Covid siamo arrivati ad avere un vaccino nell'arco di 9 mesi, siamo oggi preparati a gestire situazioni di questa natura». Così il presidente di Farmindustria Marcello Cattani a margine dell'evento "Innovazione e produzione di valore" presso il sito Bayer di Garbagnate.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Hantavirus, Cattani (Farmindustria): «Un vaccino è possibile, ma non servirà»

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