Il rappresentante di Farmindustria ha dichiarato che è urgente approvare un Testo unico dedicato al settore farmaceutico. La proposta mira a superare il sistema di payback e affrontare le nuove sfide del mercato. La richiesta si rivolge alle autorità competenti per facilitare un quadro normativo più efficace. La discussione si inserisce nel contesto delle recenti esigenze di aggiornamento regolamentare.

Roma, 4 mar. (Adnkronos Salute) - "E' necessario un Testo unico per la farmaceutica che possa garantire la giusta priorità nell'allocazione degli investimenti sulla spesa farmaceutica ospedaliera, sull'innovazione, sui vaccini e sulla prevenzione, introducendo nuovi criteri e superando l'annoso tema del payback". Lo ha detto Marcello Cattani, presidente di Farmindustria, all'ottava edizione di 'Investing for Life Health Summit', convegno organizzato da Msd Italia oggi a Roma. L'esigenza di un Testo unico per Cattani "è oggi ancor più forte alla luce" di nuove sfide, di "strumenti come il 'Most favoured nation', l'ordine esecutivo 301 che mira a ribilanciare la valorizzazione della ricerca e dell'innovazione tra Stati Uniti e Paesi europei. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cattani (Farmindustria): "Testo unico per superare payback e nuove sfide"

