Francesco Farioli, allenatore con una formazione in filosofia, ha scelto di lasciare il calcio italiano per lavorare in altri paesi, tra cui Turchia, Nizza, Ajax e ora Porto. In Italia, si nota una certa reticenza al cambiamento e una tendenza alla nostalgia, che rendono difficile un rapido adattamento alle novità. La sua esperienza internazionale si contrappone alle caratteristiche di un calcio locale che spesso fatica a innovare e ad accettare le evoluzioni del settore.

Francesco Farioli è l’antitesi dell’allenatore medio italiano. Laureato in filosofia, ha fatto le valigie per fuggire dal pantano del nostro calcio e costruirsi una carriera vera all’estero, passando per Turchia, Nizza, Ajax e ora Porto. Intervistato da Repubblica e dal Corriere della Sera, il tecnico ha scattato una fotografia impietosa ma lucidissima del provincialismo che affligge il nostro sistema, da sempre incapace di valorizzare i giovani e inesorabilmente schiavo di etichette stantie. Il distacco dall’Italia gli ha permesso di vedere le cose con salutare freddezza. Il quadro che ne esce del nostro Paese è quello di un sistema malinconicamente ancorato a un’epoca che non c’è più: “Da fuori si percepisce che in Italia esiste ancora una certa nostalgia verso il passato e una certa difficoltà ad accettare rapidamente il cambiamento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Farioli: “L’Italia è nostalgica e fatica ad accettare rapidamente il cambiamento”

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