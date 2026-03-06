La forza di una donna spoiler 7 marzo 2026 | Ceyda convince Bahar ad accettare il lavoro poi chiede ad Arif…

Il 7 marzo 2026, nella soap opera turca La forza di una donna, Ceyda convince Bahar ad accettare un nuovo lavoro e successivamente si rivolge ad Arif. La serie, trasmessa su Canale 5, continua a catturare l’attenzione di un vasto pubblico di telespettatori. Gli episodi mostrano i personaggi coinvolti in decisioni importanti, suscitando grande interesse tra gli appassionati della trama.

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5. In molti si chiedono cosa accadrà domani, sabato 7 marzo 2026 alle 15.30 nell'ultimo appuntamento della settimana, come sempre le novità non mancheranno. Gli spoiler fanno sapere che Bahar continuerà a non essere convinta del lavoro offerto a lei e a Ceyda da Bersan, crede che il principale non sia rassicurante. L'amica riuscirà però a convincerla ad accettare il lavoro per guadagnare un po' di soldi. Sirin con la sua solita cattiveria proverà a convincere Nisan che Hatice e Sarp sono morti per colpa di Arif. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

La forza di una donna, anticipazioni dal 7 al 13 marzo 2026: Ceyda e Bahar sfuggono a una retata della poliziaIl serial turco La forza di una donna (Kad?n) prosegue con il suo appuntamento in daytime su Canale 5 e continua a regalarci nuovi colpi di scena.

