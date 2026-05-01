Nel calcio internazionale, tre squadre sono molto vicine a conquistare i rispettivi titoli. Il PSG, il Barcellona e il Porto di Farioli si trovano a un passo dalla vittoria finale, con il weekend che potrebbe decidere definitivamente le sorti dei campionati. Le partite in programma sono decisive e potrebbero determinare i campioni nazionali di questa stagione. La corsa alle prime posizioni resta aperta fino all’ultimo minuto.

Greenwood Juventus, ritorno di fiamma per l’estate: ora Conceiçao può cambiare tutto! Nico Paz Inter, il prezzo non preoccupa Oaktree: la sua volontà può essere decisiva! 2 gli indiziati a partire Modric Milan, il rinnovo si avvicina: ha deciso di restare per Allegri e per la Champions! L’unica tentazione è dalla Croazia Corona shock: «Preparatevi ad un tornado, la vera Calciopoli 2! Dentro ci sono anche Napoli e Conte» Zola indica la via: «Dobbiamo investire sui giovani! Le seconde squadre non sono un problema. Baggio, Totti e Maldini le eccezioni dalla Primavera» Brescianini si racconta: «Sapevo che alla Fiorentina c’era da rimboccarsi le maniche.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - PSG, Barcellona e il Porto di Farioli ad un passo dalla festa: weekend decisivo anche per i campionati esteri

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