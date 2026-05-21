Farioli | Ho già girato l’Europa in Champions parto da zero

Francesco Farioli ha recentemente commentato la sua esperienza in Europa, sottolineando di aver già disputato partite in diverse nazioni e di partire da zero nella prossima Champions League. Dopo il successo in Portogallo, il tecnico italiano ha dichiarato di aver trovato grande onore nel vincere in un luogo associato a una leggenda del calcio come Mourinho. Farioli è noto per essere l’unico allenatore italiano ad aver conquistato il campionato di Primeira Liga, un risultato che ha attirato l’attenzione nel mondo del calcio europeo.

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