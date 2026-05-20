L'allenatore italiano ha annunciato di aver firmato un nuovo contratto con il club portoghese, che lo legherà fino al 2028. Ha riferito che quest'anno ha ottenuto una vittoria, anche se nello scorso ha raggiunto risultati migliori. Durante la conferenza stampa, ha spiegato che la ragione per cui si trovano a festeggiare è legata a questo nuovo accordo e ai successi ottenuti nel corso della stagione. Non sono stati forniti dettagli su eventuali obiettivi futuri o altre decisioni contrattuali.

"Ora che ho questo pezzo di argenteria di fianco sembra che io sia alto 1.95 e che sia biondo. In realtà sono la stessa persona. E non credo di aver fatto un lavoro migliore dell’anno scorso. Anzi, probabilmente l’anno scorso ho fatto qualcosa di più e meglio di quest’anno. La differenza e il motivo per cui siamo qui a festeggiare è che ogni singola parte di questo club è andato nella stessa direzione". Francesco Farioli sorride di fianco al trofeo di campione del Portogallo. Non sembra cambiato: capelli e barba curati in modo maniacale, la trasparenza degli occhi cerulei che celano la profondità del pensiero. Sul gioco, il rapporto con il club e la gente di Porto, i sogni e la voglia di spingere ancora. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Farioli: "Quest'anno ho vinto ma nello scorso ho fatto meglio. Ho firmato col Porto fino al 2028"

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