Un giornalista ha condiviso il suo unico rimpianto legato alle competizioni europee con la maglia dell’Inter in Champions League. Ha spiegato che si tratta di una partita in particolare, senza fornire dettagli sul risultato o sulla stagione. Il commento si concentra esclusivamente sull’esperienza personale e sulla sensazione di mancanza rispetto a una occasione sfuggita in ambito europeo con il club nerazzurro.

I parametri zero fanno gola: ecco quelli che potrebbero solleticare l’interesse di Ausilio. I nomi ruolo per ruolo Inter Women, Schough dopo il derby vinto: «Secondo posto blindato, ma volevamo lo scudetto. Resta tutto bellissimo » Inter Women, dopo la Champions c’è il colpo Le Bihan? Forte interesse per la francese della Lazio Inter Women, Bartoli suona la carica: «Non è bello stare ferme, importante consolidare il secondo posto. Ecco cosa mi aspetto» Settore Giovanile Inter, girone chiuso al primo posto e con una vittoria: ai quarti l’ostico Verona. Le ultime Mercato Inter, Baccin si muove: quattro talenti del Modena nel mirino. I nomi Scudetto Inter, Bastoni celebra il tricolore: «Questo vale di più, non sono mai stato solo».🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter e Champions League: ecco il rimpianto di Bucciantini: «L’unico che ho in Europa»

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