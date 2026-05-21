Far conoscere il made in Umbria nelle fiere internazionali e svilluppo tecnologico | 3 bandi da 10 milioni euro

Da perugiatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La regione ha stanziato più di 10 milioni di euro attraverso tre bandi destinati alle imprese regionali. Questi fondi sono stati messi a disposizione per sostenere lo sviluppo tecnologico e la promozione del made in Umbria nelle fiere internazionali. L’obiettivo è rafforzare le piccole e medie imprese del territorio, aiutandole a crescere sui mercati esteri e a innovare i propri processi produttivi. I bandi rappresentano un intervento concreto per favorire la competitività delle aziende locali.

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Con oltre 10 milioni di euro, la Regione ha finanziato tre bandi per rafforzare le imprese piccole e medie dell'Umbria. Le misure riguardano l’internazionalizzazione delle PMI, lo sviluppo delle competenze strategiche per lavoratori e imprese, e il sostegno ai Poli di innovazione: tre strumenti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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