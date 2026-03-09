Rinascita di piazza Mercato | Project financing o bandi pubblici per reperire 10 milioni di euro

In piazza Mercato si lavora a una ripresa con diverse iniziative. Sono stati annunciati investimenti di 10 milioni di euro, provenienti da project financing o bandi pubblici. Tra i progetti in cantiere ci sono un centro multimediale nell’ex Cinema Di Giulio, un poliambulatorio per il benessere dei cittadini, spazi per associazioni culturali in via Ferrante Fornari e un nuovo mercato ispirato a quello di San Miguel a Madrid.

Da reperire le risorse economiche per dare vita al piano di rigenerazione di una parte del centro di Brindisi, incluso l'ex cinema Di Giulio. L'assessore Cozzolino si dice fiduciosa Da un centro di produzione multimediale presso l'ex Cinema Di Giulio e un poliambulatorio per il benessere della cittadinanza fra via Sarpi e via Cesare Battisti, passando a spazi per associazioni culturali in via Ferrante Fornari e un nuovo mercato sul modello di quello madrileno di San Miguel, la giunta comunale ha varato i documenti di indirizzo alla progettazione (Dip) per la generazione di piazza Mercato e delle vie limitrofe. Sulla carta,...