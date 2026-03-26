Piano scuola Umbria 2026 | 10,4 milioni per il trasporto scolastico a 70 euro l’anno 7 milioni per i nidi e 4,3 milioni per il tempo integrato con i fondi europei della Regione

La Regione Umbria ha annunciato un piano di investimenti da 22 milioni di euro destinato al settore scolastico regionale, finanziato tramite il Fondo sociale europeo. Tra le misure previste ci sono 10,4 milioni per il trasporto scolastico, con una tariffa di 70 euro all’anno, 7 milioni destinati ai nidi e 4,3 milioni per il tempo integrato. La presentazione si è svolta nella Sala Fiume di Palazzo Donini a Perugia.

La Regione Umbria ha presentato a Perugia nella Sala Fiume di Palazzo Donini, un piano di investimenti da 22 milioni di euro a valere sul Fondo sociale europeo destinato al sistema scolastico regionale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Fondi europei in Umbria. Due milioni di euro per cultura e turismoAcquasparta è un affascinante borgo umbro situato tra le colline nella provincia di Terni; ricco di storia e cultura, è noto per il Palazzo Cesi,... In Piemonte mille alloggi popolari a 150 euro al mese per giovani coppie con figli entro il 2026 con 36 milioni di fondi europeiLa Regione Piemonte metterà a disposizione mille alloggi popolari ristrutturati entro il 2026 destinati a giovani coppie con figli a un canone di... Contenuti e approfondimenti su Piano scuola Discussioni sull' argomento Giornata mondiale dell’Acqua 2026; Giornate Fai di primavera, cosa visitare in Umbria; Regione Umbria, piano scuola da 22 milioni che estende servizi e diritto allo studio; Scuole, no ai piano-tagli. Documento unitario del Consiglio comunale. Ecco il piano scuola: abbonamento di trasporto a costi minimi, più pomeriggio in classe e svolta per asili. il link della notizia nella primo commento - facebook.com facebook