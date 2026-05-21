A Carrara è tornato il concorso letterario FantasticHandicap 2026, promosso dal Centro documentazione handicap di Carrara, in collaborazione con il Comune. La manifestazione, dedicata all’inclusione, prevede la partecipazione di autori che presentano testi su tematiche legate alle persone con disabilità. La nuova edizione del concorso si svolge con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere la cultura dell’integrazione attraverso le opere inviate dai partecipanti.

CARRARA – FantasticHandicap 2026 torna con una nuova edizione del concorso letterario promosso dal Centro documentazione handicap di Carrara, realtà convenzionata con il Comune. La manifestazione, arrivata alla sua 24esima edizione, raccoglierà elaborati dedicati ai temi della disabilità, della diversità e delle condizioni di svantaggio sociale. I partecipanti avranno tempo fino a lunedì 30 giugno per inviare le proprie opere. L’iniziativa coinvolge ogni anno autori provenienti da tutta Italia e si conferma uno degli appuntamenti culturali più conosciuti sul tema dell’inclusione. “Vogliamo esprimere la nostra soddisfazione per essere riusciti, senza poche difficoltà, a organizzare anche questa nuova edizione”, spiegano i volontari del Centro documentazione handicap. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - ‘FantasticHandicap 2026’, a Carrara torna il concorso letterario dedicato all’inclusione

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