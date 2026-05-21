A Fano, oltre 3.000 studenti sono coinvolti in un progetto dedicato alla sicurezza in ambito scolastico, iniziativa realizzata in collaborazione con l’azienda Saipem. La proposta mira a insegnare ai ragazzi l’importanza di comportamenti consapevoli e pratici, facendo diventare la sicurezza parte integrante delle loro attività quotidiane in classe. L’attenzione si concentra sulla prevenzione e sulla promozione di atteggiamenti corretti, con un approccio pratico e diretto che coinvolge gli studenti in prima persona.

Fano (Pesaro e Urbino) giovedì 21 maggio 2026 - La sicurezza non come elenco di divieti, ma come gesto quotidiano. È questo il filo che ha attraversato le scuole di Fano nell’anno scolastico 2025-2026, portando tra banchi, palestre, auditorium e teatri un progetto educativo costruito per parlare ai bambini e ai ragazzi con linguaggi diversi: il gioco, il teatro, il racconto, la testimonianza, la simulazione. A raccontarlo è il report “Progetto Scuole Fano A.S. 2025-2026” della Fondazione LHS – Leadership in Health and Safety, nata nel 2010 su iniziativa di Saipem, che restituisce numeri, attività e obiettivi di un percorso realizzato in collaborazione con il Comune di Fano – Servizi Educativi, dopo l’accordo sottoscritto il 13 maggio 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fano, la sicurezza entra in classe: oltre 3mila studenti coinvolti dal progetto LHS-Saipem

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Simon by J. Storer Clouston | Classic Mystery & Suspense Audiobook

Sullo stesso argomento

Il patentino digitale approda a Lampedusa, oltre cento studenti coinvolti nel progetto del CorecomIl progetto del patentino digitale del Corecom Sicilia fa tappa a Lampedusa, portando anche nell’isola simbolo dell’accoglienza un’iniziativa...

“Come ti chiamo - La forza delle parole”, oltre 300 studenti coinvolti nel progetto del Lions Club contro la violenza di genereSi conclude con quasi 300 studenti coinvolti in tre scuole cittadine il progetto “Come ti chiamo - La forza delle parole”, promosso dal Lions Club...

Il Patto per la sicurezza: Pesaro e Fano si alleino. Biancani: A me va bene, ma ci servono i rinforziIl Patto per la Sicurezza Urbana offre la possibilità di disporre di più risorse (in spesa corrente e in investimenti) per attrezzature e mezzi della Polizia locale ma anche per potenziare i servizi ... ilrestodelcarlino.it

Vice presidente Regione Rossi, 'Patto per la sicurezza con FanoUn Patto per la sicurezza che ,insieme alla Prefettura di Pesaro Urbino, consentirà di attivare risorse regionali dedicate. Lo ha proposto al sindaco di Fano Luca Serfilippi, il vicepresidente della ... ansa.it