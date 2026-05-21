Famiglia rifiuta due alloggi del Comune il Tar | Giusta la cancellazione dalla graduatoria per l' emergenza abitativa

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia ha respinto un'istanza cautelare presentata da un cittadino. La richiesta riguardava la sua decadenza dall’assegnazione di un alloggio pubblico decisa dal Comune. La decisione si riferisce a due alloggi che la famiglia aveva rifiutato. La sentenza è stata pronunciata dalla seconda sezione del Tar Sicilia, con la presidente Federica Cabrini, i consiglieri Antonino Scianna ed Elena Farhat.

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