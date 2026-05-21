Famiglia nel bosco l' avvocato Pillon | Genitori disponibili a percorso di supporto parentale
L'avvocato Simone Pillon ha incontrato i responsabili del servizio sociale e l'équipe di neuropsichiatria infantile presso il presidio di Atessa, aggiornandosi sulla vicenda familiare coinvolta. La famiglia si trova in una situazione complessa nel bosco, ma i genitori si sono detti disponibili a seguire un percorso di supporto parentale. L’avvocato ha concluso le sue visite al presidio, riferendo di aver completato la fase di conoscenza con i professionisti coinvolti.
Ha ultimato la conoscenza con i professionisti coinvolti nella vicenda, incontrando i responsabili del servizio sociale e l'équipe di neuropsichiatria infantile del presidio di Atessa l'avvocato Simone Pillon, nuovo legale della famiglia Trevallion-Birmingham, che negli ultimi giorni si è recato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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