Famiglia nel bosco Pillon | I genitori sono disponibili lo faranno
Nel caso della cosiddetta Famiglia nel bosco, i genitori dei tre minori allontanati dalla loro abitazione hanno dichiarato la loro disponibilità a intraprendere un percorso di supporto parentale. La notizia arriva in un momento di attenzione crescente sulla vicenda, che vede coinvolti i genitori Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. La questione riguarda l’allontanamento dei figli e le modalità di gestione del rapporto familiare, con le autorità che hanno preso decisioni in merito alla tutela dei minori.
Nuovo passo nel caso della cosiddetta Famiglia nel bosco. I genitori dei tre minori allontanati dalla loro abitazione, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, si sono detti disponibili ad avviare un percorso di supporto parentale. A comunicarlo è stato il loro legale, Simone Pillon, al termine di un incontro con i responsabili dei servizi sociali e con l’équipe di neuropsichiatria infantile del presidio sanitario di Atessa. Disponibilità a un percorso di sostegno. Secondo quanto riferito dall’avvocato, i genitori hanno manifestato la volontà di intraprendere un percorso finalizzato a rafforzare le proprie competenze educative e a gestire al meglio la situazione che stanno vivendo i figli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Famiglia nel bosco, ipotesi affidamento esclusivo al padre - Ore 14 del 09/03/2026
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