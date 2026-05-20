Famiglia nel bosco Pillon | I genitori sono disponibili lo faranno

Nel caso della cosiddetta Famiglia nel bosco, i genitori dei tre minori allontanati dalla loro abitazione hanno dichiarato la loro disponibilità a intraprendere un percorso di supporto parentale. La notizia arriva in un momento di attenzione crescente sulla vicenda, che vede coinvolti i genitori Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. La questione riguarda l’allontanamento dei figli e le modalità di gestione del rapporto familiare, con le autorità che hanno preso decisioni in merito alla tutela dei minori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Nuovo passo nel caso della cosiddetta Famiglia nel bosco. I genitori dei tre minori allontanati dalla loro abitazione, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, si sono detti disponibili ad avviare un percorso di supporto parentale. A comunicarlo è stato il loro legale, Simone Pillon, al termine di un incontro con i responsabili dei servizi sociali e con l’équipe di neuropsichiatria infantile del presidio sanitario di Atessa. Disponibilità a un percorso di sostegno. Secondo quanto riferito dall’avvocato, i genitori hanno manifestato la volontà di intraprendere un percorso finalizzato a rafforzare le proprie competenze educative e a gestire al meglio la situazione che stanno vivendo i figli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Famiglia nel bosco, Pillon: “I genitori sono disponibili, lo faranno” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Famiglia nel bosco, ipotesi affidamento esclusivo al padre - Ore 14 del 09/03/2026 Sullo stesso argomento Famiglia nel bosco, Pillon: “Martedì incontro con i genitori”“I colloqui, gli incontri e le videochiamate dei miei assistiti con i bambini procedono regolarmente”. Famiglia nel bosco, i genitori si affidano all'avvocato Simone PillonC'è un nuovo avvicendamento legale nella tormentata vicenda della cosiddetta "famiglia nel bosco". Famiglia nel bosco, qualcosa si muove (e fa rumore). Pillon: fin qui pregiudizi e errori severi. Ecco cosa rileva la contro-perizia x.com Famiglia nel bosco, Pillon è il nuovo avvocato. Giudici: La mamma non può tornare in casa famiglia reddit Famiglia nel bosco, Pillon: Piccoli passi per il rientro dei bambiniFamiglia nel bosco, Pillon dopo l’incontro con i servizi: Collaborazione e piccoli passi per il rientro dei bambini. laquilablog.it Famiglia nel bosco, la mossa di Nathan e Catherine per riavere i figli: Disponibili a supporto parentaleFamiglia nel bosco, Simone Pillon, legale di Nathan e Catherine, annuncia la mossa per riavere i figli dopo la visita nel presidio di Atessa ... virgilio.it