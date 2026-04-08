Traumi nei bimbi del bosco urgente riunire le famiglia | la richiesta dei periti e la nuova relazione

Un nuovo rapporto evidenzia traumi nei bambini coinvolti in un caso legato a un bosco, portando alla richiesta di riunire le famiglie coinvolte. I periti Catherine Birmingham e Nathan Trevallion hanno sottolineato l'urgenza di questa azione, evidenziando la necessità di un intervento immediato. La questione riguarda specificamente le condizioni dei bambini e le modalità di gestione delle relazioni familiari in un contesto complesso.

Riunire la famiglia nel bosco: questa la richiesta dei periti di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion. Gli effetti traumatici derivanti dalla separazione dei minori dalle figure genitoriali, nonché le constatate difficoltà degli incontri da remoto ed in presenza, hanno portato infatti i due specialisti a richiedere il ricongiungimento della famiglia in una nuova relazione depositata al Tribunale dei minorenni dell'Aquila. La richiesta «L'acclarata assenza di condotte pregiudizievoli in capo alla madre (abusi o maltrattamenti), la documentata persistenza degli effetti traumatici derivanti dalla separazione dei minori dalle... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - «Traumi nei bimbi del bosco, urgente riunire le famiglia»: la richiesta dei periti e la nuova relazione Famiglia del bosco, l’allarme nella relazione del neuropsichiatra: “Nei bimbi gli effetti del trauma da sradicamento”Chieti, 16 febbraio 2026 – C’è un nuovo capitolo nella vicenda della ‘famiglia del bosco’, intriso ormai di dolore e sofferenza. Leggi anche: Bimbi nel bosco, lo psichiatra Cantelmi a Fanpage: “Servizi sociali non stanno lavorando per riunire la famiglia” Temi più discussi: Bimbi monelli in classe, la maestra scrive una mail alle famiglie. Il Garante: Violata la privacy; Mani deboli e problemi con il linguaggio, così ho scoperto che stavo perdendo l'uso delle gambe; Abbracci in Libertà: inaugurato parco giochi per padri e figli nel carcere di Rebibbia. «Traumi nei bimbi del bosco, urgente riunire le famiglia»: la richiesta dei periti e la nuova relazioneRiunire la famiglia nel bosco: questa la richiesta dei periti di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion. Gli effetti traumatici derivanti ... msn.com Sindrome del bambino scosso: a Pisa una giornata per proteggere i neonati dai traumi invisibiliPisa, 8 aprile 2026 - Anche quest’anno l’Unità operativa di Pediatria e il Dipartimento materno infantile dell’Aou pisana aderiscono all’iniziativa nazionale di sensibilizzazione sulla sindrome del ba ... insalutenews.it Il corridore della Soudal Quick-Step è stato costretto a lasciare la corsa dopo i gravi traumi riportati per un incidente alquanto assurdo: in piena discesa è stato urtato da un’auto medica che ha perso per un attimo il controllo. L’autista e la vettura sono state subi - facebook.com facebook In Libano, la crisi continua ad aggravarsi. Oltre 1,1 milione di persone sono state costrette a lasciare la propria casa, la maggioranza senza aver trovato un rifugio sicuro. I bambini pagano il prezzo più alto: paura, sfollamenti e traumi profondi. x.com