Famiglia nel bosco deputata Brambilla difende Nathan e Catherine | Problemi risolti ma figli ancora lontani

Da virgilio.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La deputata Michela Vittoria Brambilla ha espresso sostegno alla famiglia che vive in un’area boschiva, chiedendo che i figli possano rimanere con i genitori. Ha affermato che i problemi relativi alla situazione sono stati risolti, ma ha precisato che i figli sono ancora lontani dal poter tornare a vivere con la famiglia. La parlamentare ha inoltre sottolineato che la questione riguarda principalmente l’interesse dei minori e ha fatto appello affinché vengano prese decisioni adeguate per il loro benessere.

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Michela Vittoria Brambilla, presidente della commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, ha visitato i figli della cosiddetta famiglia nel bosco, nella casa famiglia di Vasto dove vivono. Brambilla ha definito la separazione dei figli dai genitori “un errore che va corretto al più presto” e ha sostenuto che ai genitori “non manchi alcuna capacità genitoriale”, andando contro a una perizia depositata al tribunale dell’Aquila, che ha rilevato il contrario. La visita di Brambilla ai figli della famiglia nel bosco Brambilla e le capacità genitoriali di Trevallion e Birmingham Le valutazioni del Ministero sull'indagine La visita... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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