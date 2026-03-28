Famiglia nel bosco Nathan apre al doposcuola ma Catherine crolla | Non dormo i miei figli sono malati e soli

Una famiglia si trova nel bosco, dove il padre gestisce un doposcuola. Una donna, chiamata Catherine, ha fatto sapere di non riuscire a dormire a causa delle preoccupazioni legate ai suoi figli, che sono malati e si trovano in isolamento. La donna ha anche riferito che i bambini sono spaventati e depressi, e sono stati separati dalla madre, dal padre, dagli animali, dalla casa e dalla vita a cui erano abituati.

«Non riesco a dormire per la preoccupazione per tutti e tre. Sono spaventati, depressi e ora separati dalla madre, dal padre, dagli animali, dalla casa e dalla vita che conoscono e amano». In queste parole, affidate a una conversazione notturna con il suo perito, lo psichiatra Tonino Cantelmi, c’è tutto il baratro in cui è precipitata Catherine Birmingham. La madre della cosiddetta « famiglia del bosco » — la coppia anglo-australiana di neorurali a cui il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha tolto i figli lo scorso novembre — non riuscirebbe più nemmeno ad alzarsi dal letto. Uno sconforto e una stanchezza estremi dopo mesi di battaglie per la gestione dei tre figli, culminate il 6 marzo con l’allontanamento della madre dalla casa famiglia di Vasto in cui si trovavano dallo scorso 20 novembre. 🔗 Leggi su Open.online

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