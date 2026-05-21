Famiglia del bosco in arrivo la relazione degli ispettori del Ministero sulla vicenda | attesa entro sabato

Da chietitoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Potrebbero arrivare entro sabato le conclusioni degli ispettori del ministero della Giustizia sulla vicenda della cosiddetta "famiglia del bosco", il caso che nelle ultime settimane ha attirato l'attenzione nazionale e acceso il dibattito anche in Abruzzo.Secondo quanto riferito dall'Ansa, la. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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Famiglia nel bosco, attesa per ispettori ministero. Papà: abbassare i toni

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