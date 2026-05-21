Famiglia del bosco in arrivo la relazione degli ispettori del Ministero sulla vicenda | attesa entro sabato
Potrebbero arrivare entro sabato le conclusioni degli ispettori del ministero della Giustizia sulla vicenda della cosiddetta "famiglia del bosco", il caso che nelle ultime settimane ha attirato l'attenzione nazionale e acceso il dibattito anche in Abruzzo.Secondo quanto riferito dall'Ansa, la. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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