Una famiglia vive nel bosco, con una madre separata dai suoi figli. I periti hanno stabilito che i bambini sono a rischio di adozione, portando il tribunale a ordinare il trasferimento dei minori in una struttura diversa senza la presenza della madre. Nel frattempo, gli ispettori del Ministero stanno per arrivare per verifiche sulla situazione.

Il tribunale dispone il trasferimento dei “bimbi del bosco” in un’altra struttura senza la madre. Governo e garante infanzia chiedono verifiche, i legali preparano ricorso Nella giornata di ieri, domenica 8 marzo, la mamma della famiglia nel bosco, Catherine Trevallion, è stata separata dai t. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Famiglia nel bosco, madre separata dai figli, i periti: "Bambini rischiano adozione", ispettori del Ministero in arrivo

Articoli correlati

Famiglia nel bosco, "aggressione coi bastoni": madre separata dai figli, "le ragioni dell'ordinanza"Il tribunale per i minorenni dell'Aquila ha deciso di allontanare la mamma dei bambini del bosco dalla casa famiglia nella quale le era concesso di...

Famiglia nel bosco, Cantelmi: "I bambini ora rischiano l’adozione"Lo psichiatra e perito della famiglia critica la decisione del tribunale dei minori dopo l’allontanamento della madre dalla casa famiglia «Con questa...

Aggiornamenti e notizie su Famiglia nel bosco madre separata dai...

Temi più discussi: Famiglia nel bosco, madre allontanata da figli. Meloni: Nordio sta mandando ispettori; Famiglia nel bosco: la madre separata dai figli dopo l'ordinanza del Tribunale; Famiglia nel bosco, mamma allontanata dai figli; Famiglia nel bosco, la decisione del Tribunale: Allontanare la madre dalla casa e separarla dai bambini. Meloni: I figli non sono dello Stato, i magistrati dimenticano i limiti.

Famiglia nel bosco, Giorgia Meloni: «Il ministro Nordio sta mandando un’ispezione». Cosa può succedere adesso?Lo scorso venerdì il tribunale per i minorenni ha deciso l’allontanamento della madre dalla struttura di Vasto dove sono i tre figli. Quali possono essere le conseguenze delle ultime decisioni ... vanityfair.it

Famiglia nel bosco, rischio adozione per i bambini. Il ministro Nordio manda gli ispettoriSi è consumato nel silenzio e nel dolore il distacco più temuto. La madre della cosiddetta famiglia del bosco ha varcato definitivamente il cancello della casa famiglia a Vasto che la ospitava dal 2 ... msn.com

I tre figli della cosiddetta “famiglia del bosco” non resteranno più insieme nella casa famiglia di Vasto: saranno trasferiti in strutture diverse. La decisione è stata presa dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila, che ha accolto la richiesta della comunità dopo le t - facebook.com facebook

Famiglia nel bosco, Meloni annuncia: “Nordio sta mandando gli ispettori, sono senza parole" x.com