Famiglia nel bosco | Nordio in arrivo gli ispettori per chiudere la vicenda

Gli ispettori stanno per intervenire sulla vicenda di una famiglia che da tempo viveva in una zona boschiva. La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità, che si apprestano a verificare le condizioni e a prendere eventuali provvedimenti. La famiglia in questione si trovava in un’area isolata e senza contatti con il mondo esterno, e ora si aspetta l’intervento degli esperti.

AGI - Si attendono sviluppi sul caso della famiglia che viveva nel bosco. Gli ispettori del ministero della Giustizia arriveranno a giorni a l'Aquila dopo l'ordinanza del tribunale dei minorenni che ha disposto il trasferimento dei tre bambini in un'altra struttura e l'allontanamento dai figli della stessa madre Catherine Birmingham. Famiglia nel bosco, Nordio conferma l'invio degli ispettori . "Confermo che abbiamo già dato disposizione di inviare gli ispettori " per il dossier della 'Famiglia nel bosco': ha riferito il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a margine di un convegno a Brescia organizzato da Fratelli d'Italia in vista del referendum. «Senza parole» di fronte alle ultime decisioni dei magistrati sulla famiglia nel bosco. Lo ha detto Giorgia Meloni intervenendo in tv a "Fuori dal coro". «Una decisione che non penso faccia stare meglio i bambini, gli infligge un pesantissimo trauma.