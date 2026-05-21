Di recente circola un annuncio su Facebook che offre carne gratuita come omaggio, ma si tratta di un tentativo di truffa. L’annuncio utilizza dettagli relativi alla storia familiare per convincere i cinquantenni a cliccare sul link e fornire dati personali. La pubblicità falsa sfrutta le emozioni legate alle relazioni familiari e al risparmio, creando un’apparenza di affidabilità. Le autorità invitano a prestare attenzione ai segnali che distinguono un annuncio autentico da uno ingannevole.

? Punti chiave Come riconoscerete il falso annuncio di carne regalata su Facebook?. Quali dettagli della storia familiare vengono usati per ingannare i cinquantenni?. Perché i sistemi di moderazione dei social non bloccano queste truffe?. Cosa rischiano gli utenti che cliccano sul link nei commenti?.? In Breve Due terzi delle frodi shopping online originano su Facebook e Instagram.. Truffa mira utenti con età superiore ai 40 anni tramite link esterni.. I criminali sfruttano la reputazione del marchio Aldi per abbassare le difese.. La polizia segnala l'aumento di reati informatici legati a sconti esorbitanti.. I ricercatori di Malwarebytes hanno lanciato un allarme urgente riguardante una truffa su Facebook che sfrutta il nome del discount Aldi per promettere confezioni di carne in regalo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Falso omaggio Aldi: attenzione al raggiro per i cinquantenni

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