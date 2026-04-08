Un nuovo allarme arriva dall’amministrazione di Lodi riguardo a messaggi SMS falsi che si spacciano per comunicazioni ufficiali sulla TARI. I residenti vengono avvisati di fare attenzione a questi tentativi di truffa, che cercano di ingannare chiedendo dati o pagamenti non autorizzati. L’ente invita a verificare sempre le fonti ufficiali prima di rispondere o agire su eventuali comunicazioni sospette.

L’amministrazione di Lodi lancia un allarme per i residenti: stanno circolando messaggi fraudolenti legati alla TARI. L’allerta scatta mercoledì 8 aprile 2026 per contrastare un tentativo di phishing mirato ai contribuenti locali. I truffatori utilizzano SMS che simulano comunicazioni ufficiali per spingere le vittime a chiamare il numero 89347716. Il testo sostiene che la posizione relativa alla tassa sui rifiuti sia irregolare e richiede un contatto immediato per evitare sanzioni o aggravi economici. Il Comune chiarisce che tale sollecito non proviene dai propri uffici. L’obiettivo dei malintenzionati è duplice: sottrarre denaro attraverso costi di chiamata o acquisire dati bancari e personali sensibili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Truffa TARI a Lodi: occhio all’SMS falso, ecco come evitare il raggiro

“Tari irregolare, ci contattati per evitare aggravamenti”: a Lodi la nuova truffa della tassa sui rifiutiLodi, 8 aprile 2026 – Scatta l’allerta truffe in città: stanno circolando in questi giorni falsi messaggi relativi alla TARI, la tassa sui rifiuti.

Falsi sms sulla Tari, attenzione a messaggi truffaPlures Alia segnala che nei territori serviti dall’azienda sono stati rilevati tentativi di truffa tramite sms legati alla Tari.

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