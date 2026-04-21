Nella piazza principale del centro storico di Arezzo, si è verificato un episodio di violenza tra giovanissimi. Testimoni riferiscono di spintoni e insulti prima che i giovani coinvolti si allontanassero rapidamente. La scena si è svolta nella notte, suscitando preoccupazione tra chi si trovava nella zona. La polizia è stata chiamata sul posto per gestire la situazione e raccogliere eventuali testimonianze.

Ancora una notte di tensione nel centro storico di Arezzo, con piazza Guido Monaco che torna a essere teatro di un episodio di violenza tra giovanissimi. È successo tra sabato e domenica: un gruppo di ragazzi, al momento non ancora identificati con precisione, avrebbe aggredito una comitiva di coetanei del posto, composta da ragazzi e ragazze. Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe iniziato con un approccio provocatorio. Dalle parole si sarebbe rapidamente passati ai fatti, con spintoni e contatti fisici. Le vittime avrebbero scelto di non reagire per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente. Alcuni di loro hanno riportato lievi escoriazioni, medicate sul posto dal personale del 118 intervenuto dopo la segnalazione dei presenti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Guido Monaco, ’agguato’ del branco. Giovanissimi all’attacco: è paura. Spintoni e offese prima della fuga

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