Una settimana fa, il tribunale ha revocato il divieto che impediva a un uomo tunisin o di entrare a Venezia, dopo averlo allontanato a causa di maltrattamenti. In precedenza, era stato escluso dalla città a causa di comportamenti violenti legati a una faida tra bande, che aveva coinvolto anche un uomo armato di katana. Ora, con questa decisione giudiziaria, l’uomo può tornare in laguna, anche se il suo passato di violenze ha attirato l’attenzione delle autorità.

VENEZIA - All’incirca una settimana fa il tribunale gli aveva concesso di mettere di nuovo piede in laguna, revocando il divieto che aveva rimediato come conseguenza dei maltrattamenti contro la compagna residente alla Giudecca. Domenica, alle due e mezzo del mattino, era sul sagrato della chiesa dei Gesuati con in pugno una spada giapponese, circa un metro di lama tenuta lungo il fianco e poi abbattuta contro i rivali della famiglia Mallat. Mohammad Sakka, uno dei due uomini di origini tunisine arrestati ieri dalle forze dell’ordine, sarebbe insomma dovuto tornare a Venezia solo per lavorare, assunto come trasportatore il mese scorso, invece ne ha approfittato per inserirsi a gamba tesa nella faida che sta agitando calli e campielli del centro storico. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Faida tra bande, Mohammad Sakka, il tunisino con la katana era stato allontanato da Venezia

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