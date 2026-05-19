A Venezia due persone sono rimaste ferite durante un episodio di violenza tra bande di tunisini. I coinvolti si sono affrontati con armi come machete e spada giapponese, tenute in modo da formare una barriera umana tra loro. L'episodio si è verificato in un'area della città, dove le persone presenti hanno assistito alla scena senza intervenire. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno avviato le indagini per chiarire i motivi dello scontro.

VENEZIA - Sono arrivati schierati in riga, la spada giapponese e la mannaia tenute lungo i fianchi, larghe, a coprire le spazio tra un uomo e l’altro, a completare la barriera che chiudeva la riva dei Gesuati. Prima di lanciarsi all’assalto si sono fatti anticipare da una sedia, presa da un plateatico lì vicino e scagliata sugli avversari per spezzarne la formazione. Poi la vera battaglia, a colpi di lama, in una nuvola di spray urticante: il più anziano dei due aggrediti, 32 anni, ha rimediato solo un taglio sul braccio, una ferita superficiale; l’altro, suo fratello di dieci anni più giovane, non se l’è cavata altrettanto a buon mercato: è caduto a terra, il nemico armato di machete l’ha preso di mira e ha cercato di colpirlo al volto, un fendente tremendo, parato con il palmo della mano, per un soffio. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Venezia, faida tra bande di tunisini a colpi di machete: due feriti

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