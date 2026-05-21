Faenza criticità della chirurgia senologica Conti Lega | In atto uno smantellamento silenzioso

A Faenza, un’associazione che si occupa di sostenere le donne operate al seno ha segnalato un aumento delle difficoltà nel ricevere cure presso la struttura locale. La denuncia è arrivata pubblicamente, evidenziando un peggioramento delle condizioni di assistenza. Un esponente politico della Lega ha commentato la situazione parlando di uno smantellamento silenzioso del servizio di chirurgia senologica, sottolineando la necessità di interventi rapidi per affrontare la questione.

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