Sicurezza in centro a Faenza Conti Lega | Segnalata una lite con coltelli Episodi da contrastare

Stamattina, durante un banchetto in piazza a Faenza, alcuni cittadini hanno riferito di un episodio avvenuto ieri nel tardo pomeriggio, intorno alle 18, che ha coinvolto una lite con coltelli. La segnalazione è arrivata in un momento di maggiore attenzione sulla sicurezza nel centro cittadino. La vicenda è stata riferita ufficialmente da un rappresentante politico della Lega, che ha commentato la necessità di affrontare questi episodi.

"Questa mattina, durante il banchetto in piazza, alcuni cittadini si sono avvicinati per segnalarci un episodio avvenuto ieri nel tardo pomeriggio, intorno alle ore 18. Secondo quanto riferito, durante una lite sarebbero stati addirittura tirati fuori dei coltelli". Lo dichiara la consigliera comunale Roberta Conti, che annuncia la presentazione di un'interrogazione in consiglio comunale a Faenza. "Si tratta dell'ennesima segnalazione che arriva dai cittadini. Solo in questa settimana è la seconda: pochi giorni fa alcuni ragazzi minorenni si sono avvicinati per raccontarci le loro paure a girare da soli in centro, spiegando che spesso preferiscono andare via dalla piazza già nel tardo pomeriggio per timore di quello che può succedere".