Vertenza Hiab Angolano M5S | Positive le notizie dal tavolo a Roma In VI Commissione audiremo l’assessore Di Sciascio

Tarantini Time Quotidiano “Positive le notizie che arrivano dal tavolo a Roma. Prossimamente audiremo l’assessore Di Sciascio”. Con queste parole la consigliera del Movimento 5 Stelle e presidente della VI Commissione, Annagrazia Angolano, interviene sulla vertenza Hiab, tornata al centro del confronto istituzionale dopo il tavolo svoltosi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. “Da tempo seguiamo la vertenza Hiab e come M5S con il senatore Mario Turco abbiamo depositato diverse interrogazioni per chiedere garanzie per i lavoratori. Non possiamo che accogliere favorevolmente quanto annunciato dall’assessore Di Sciascio dopo la riunione oggi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ovvero l’avvio della reindustrializzazione del sito e la ricollocazione dei 45 lavoratori in esubero”. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

