il turismo statunitense in puglia tra lusso e crescita record ma la guerra rischia di rovinare il boom

Negli ultimi tre anni, il numero di turisti statunitensi in Puglia è aumentato significativamente, passando da circa 150.000 nel 2021 a oltre 235.000 nel 2022. Questa crescita ha portato a un incremento delle presenze e a un settore turistico in espansione. Tuttavia, la guerra in corso rischia di influenzare negativamente questa tendenza.

La fetta di turisti statunitensi in Puglia è cresciuta esponenzialmente negli ultimi tre anni, passando da 150mila arrivi del 2023 ai 235mila dell'anno scorso, con presenze quasi raddoppiate, passate da 454mila a 723mila. Sono soprattutto gli over50, con grande capacità di spesa, ad essersi innamorati del Tacco d'Italia: su 235mila arrivi, 142mila riguardano proprio questa fascia d'età. Ecco perchè per gli operatori turistici il mercato statunitense è diventato fondamentale: è vero, non ci sono ancora i grandi numeri, ma la propensione è verso l'espansione di un target che punta al lusso. Parliamo, infatti, di facoltosi statunitensi che hanno la possibilità di spendere molto, senza badare troppo al risparmio. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

