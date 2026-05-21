Durante una serata in discoteca a Calenzano, un uomo ha mostrato una pistola e, durante un gesto forse provocatorio, il colpo è partito accidentalmente. La pallottola ha colpito un amico presente, che è stato trasportato in ospedale per le ferite riportate. La scena ha attirato l’attenzione sulla diffusione tra i giovani di comportamenti rischiosi legati alla presenza di armi, in un contesto che si è concluso con un intervento medico e l’intervento delle forze dell’ordine.

Calenzano (Firenze), 21 maggio 2026 – Una serata in discoteca finita all’ ospedale. E, tra le pieghe della notizia, un atteggiamento sempre più diffuso tra i giovani e particolarmente agghiacciante: l’abitudine di girare armati. Con coltelli, prevalentemente, ma in questo caso addirittura con una pistola. La serata folle. Bisogna tornare alla notte tra il 28 e il 29 marzo, dopo una serata passata alla discoteca Galisia di Calenzano. In auto ci sono quattro persone: due ragazzi e due ragazze, una delle quali proprietaria della Polo Volkswagen che di lì a poco sarebbe diventata teatro della tragedia sfiorata. Un 22enne, albanese come gli altri tre a bordo del veicolo, estrae una pistola e gli parte un colpo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fa lo spaccone e tira fuori la pistola. Il colpo partito per sbaglio rischia di uccidere l’amico

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